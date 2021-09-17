Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником воспитателей, работников детских садов, ветеранов дошкольного образования Верхневолжья

27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. С профессиональным праздником воспитателей, работников детских садов, ветеранов дошкольного образования Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы посвятили свою жизнь высокому призванию – воспитанию маленьких жителей Верхневолжья. Благодаря вашей заботе, любви и вниманию детские сады становятся для воспитанников вторым домом, где дети познают мир и открывают в себе таланты, формируют важные нравственные качества – учатся взаимопомощи, трудолюбию, дружбе, уважению к старшим. Спасибо вам за высокий профессионализм, верность делу, душевное тепло и доброту, которые вы дарите каждому воспитаннику», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В Тверской области при поддержке Президента и Правительства Российской Федерации по национальному проекту «Демография» строятся современные детские сады. Проводится реконструкция существующих дошкольных учреждений, укрепляется их материально-техническая база, создаются условия для комфортного и безопасного пребывания и обучения детей.

Поддержка оказывается и специалистам дошкольного образования. Так к началу нового учебного года решением главы региона воспитателям и всем сотрудникам детских садов наряду с работниками общего и дополнительного образования была предоставлена единовременная региональная выплата.

Пресс-служба Правительства Тверской области