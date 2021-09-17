В Тверской области в Угличское водохранилище выпустили более 40 тыс. экземпляров молоди сазана

В Тверской области продолжается зарыбление водоемов. Более 40,5 тыс. экземпляров молоди сазана выпущено в Угличское водохранилище на территории Верхневолжья. Системная работа по восстановлению в бассейне Волги популяций ценных видов рыб проводится Правительством Тверской области совместно с Федеральным агентством по рыболовству.

«Мы ежегодно ведем зарыбление наших водных объектов, – сообщил в сентябре на одном из прямых эфиров «России 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя. – За последние годы в наши водоемы выпущено более 20 миллионов молоди рыб, в том числе осетровых. Планируется развитие в регионе Зубцовского рыбоводного завода, что даст возможности увеличить объемы зарыбления».

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озерах Селигер, Удомля.

Всего в 2021 году в водоемы области выпущено 3,8 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. До конца 2021 года в водоемы области планируется выпустить еще 2,3 млн экземпляров молоди рыб.

Пресс-служба Правительства Тверской области