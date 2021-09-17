27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники детских садов, ветераны дошкольного образования Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь высокому призванию – воспитанию маленьких жителей Верхневолжья. Благодаря вашей заботе, любви и вниманию, детские сады становятся для воспитанников вторым домом, где дети познают мир и открывают в себе таланты, формируют важные нравственные качества – учатся взаимопомощи, трудолюбию, дружбе, уважению к старшим. Все это во многом определяет будущее каждого ребенка, помогает ему стать успешным и счастливым в дальнейшей жизни.

Сегодня при поддержке Президента и Правительства Российской Федерации в рамках национального проекта «Демография» в нашем регионе строятся современные детские сады, проводится реконструкция существующих дошкольных учреждений, укрепляется их материально-техническая база, создаются условия для комфортного и безопасного пребывания и обучения детей.

Спасибо вам за высокий профессионализм, верность делу, душевное тепло и доброту, которые вы дарите каждому воспитаннику.

Желаю вам успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя