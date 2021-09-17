Победители и призеры всероссийских олимпиад школьников проводят мастер-классы в Твери

26 сентября в Твери проходит серия мастер-классов от победителей и призеров всероссийской и перечневых олимпиад школьников «Олимпиадный десант».

Один из выступающих – Иван Бойченко, выпускник школы № 17 Твери, преподаватель московского детского технопарка «Кванториум», студент четвертого курса химического факультета МГУ, призер и победитель олимпиад, член жюри регионального этапа ВсОШ по химии 2020-2021.

Организатором мероприятия также стал выпускник МГИМО, призер всероссийской олимпиады школьников по литературе Глеб Зуев, который учился в Тверском лицее.

Чем интеллектуальные соревнования отличаются друг от друга и на какие льготы при поступлении в университеты могут рассчитывать их победители? Как подготовиться к олимпиадам, на какие темы и ресурсы стоит обратить особое внимание? На все эти вопросы ответят лекторы Олимпиадного десанта. А еще разберут со школьниками самые интересные и сложные задания олимпиад прошлых лет.

Мероприятие проходит на базе Тверского государственного технического университета по адресу наб. Афанасия Никитина, 22.

Организаторы события – Ассоциация победителей олимпиад, Тверское отделение Российского движения школьников, Тверской государственный технический университет.

Пресс-служба Правительства Тверской области