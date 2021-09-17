Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 454 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 313 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 394 049 человек, за последние сутки – 329 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 056 658, в том числе за последние сутки их проведено 2058.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 65 800 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 625 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 22 505
Конаковский район 4960
Ржев 3682
Вышневолоцкий городской округ 2950
Калининский район 2933
Кимры 2254
Торжок 2120
Кашинский городской округ 1646
Бологовский район 1421
Осташковский городской округ 1390
Калязинский район 1387
Бежецкий район 1366
Старицкий район 1327
Нелидовский городской округ 1235
Лихославльский район 1254
Максатихинский район 973
Торопецкий район 903
Западнодвинский муниципальный округ 883
Весьегонский муниципальный округ 847
Оленинский муниципальный округ 815
Рамешковский район 746
Кувшиновский район 691
Торжокский район 688
Зубцовский район 643
Андреапольский муниципальный округ 613
Спировский район 565
Ржевский район 543
Селижаровский муниципальный округ 526
Кимрский район 443
Сонковский район 431
ЗАТО Озёрный 422
Кесовогорский район 378
Пеновский муниципальный округ 367
Краснохолмский муниципальный округ 341
Сандовский муниципальный округ 338
Бельский район 307
Фировский район 304
Лесной муниципальный округ 215
Молоковский район 188
Жарковский район 167
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области