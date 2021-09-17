Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 454 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 313 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 394 049 человек, за последние сутки – 329 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 056 658, в том числе за последние сутки их проведено 2058.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 65 800 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 625 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 22 505

Конаковский район 4960

Ржев 3682

Вышневолоцкий городской округ 2950

Калининский район 2933

Кимры 2254

Торжок 2120

Кашинский городской округ 1646

Бологовский район 1421

Осташковский городской округ 1390

Калязинский район 1387

Бежецкий район 1366

Старицкий район 1327

Нелидовский городской округ 1235

Лихославльский район 1254

Максатихинский район 973

Торопецкий район 903

Западнодвинский муниципальный округ 883

Весьегонский муниципальный округ 847

Оленинский муниципальный округ 815

Рамешковский район 746

Кувшиновский район 691

Торжокский район 688

Зубцовский район 643

Андреапольский муниципальный округ 613

Спировский район 565

Ржевский район 543

Селижаровский муниципальный округ 526

Кимрский район 443

Сонковский район 431

ЗАТО Озёрный 422

Кесовогорский район 378

Пеновский муниципальный округ 367

Краснохолмский муниципальный округ 341

Сандовский муниципальный округ 338

Бельский район 307

Фировский район 304

Лесной муниципальный округ 215

Молоковский район 188

Жарковский район 167

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области