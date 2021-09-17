Губернатор Игорь Руденя поздравил машиностроителей Тверской области с профессиональным праздником

26 сентября в России отмечается День машиностроителя. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Верхневолжье славится машиностроительными предприятиями с богатой историей, крепкими трудовыми традициями и династиями. Далеко за пределами региона востребована уникальная, качественная и конкурентоспособная продукция наших производств, а их высококлассные специалисты – инженеры, конструкторы, технологи, рабочие – ежегодно становятся победителями престижных конкурсов профессионального мастерства», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона подчеркнул: сегодня в Тверской области создаётся инновационный кластер транспортного машиностроения, в который войдут Тверской и Торжокский вагоностроительный заводы, промышленный технопарк КСК. Реализация этого проекта обеспечит в долгосрочной перспективе уверенное и динамичное развитие отрасли на современной технологической базе.

Игорь Руденя поблагодарил всех работников машиностроительного комплекса тверского региона за компетентность, верность делу и значительный вклад в укрепление экономического потенциала Тверской области и страны.

Отдельные слова признательности Губернатор выразил ветеранам, создавшим выдающиеся профессиональные традиции, сформировавшим надёжный фундамент развития отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области