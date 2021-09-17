Рыцарский турнир, лагерь воинов, лучный тир: в Твери проводится исторический фестиваль «Княжество Тверское»

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26 сентября в 12:00 на территории ландшафтного парка «Тьмака» в Твери стартует ежегодный исторический фестиваль «Княжество Тверское». В течение дня гости праздника смогут побывать на развлекательных и образовательных площадках. А в ходе церемонии открытия на фестиваль по воде прибудет парусно-гребная ладья «Бодрич» – речное судно, созданное членами исторического клуба «Дружина».
В этом году гостей фестиваля ждет традиционный рыцарский турнир по историческому средневековому бою «Меч Твери». Бойцы в стальных доспехах сразятся в нескольких номинациях.
Юные фехтовальщики от 4 лет будут участвовать в открытом первенстве города Твери по Спортивному мечу. Первенство проводится совместно с Федерацией Спортивного Меча Тверской области.
На фестивале развернут лагерь воинов Русской императорской армии времен Отечественной войны 1812 года. Здесь можно увидеть экипировку и снаряжение пехотного полка Русской императорской армии, а также Тверского егерского батальона. Увлекательные лекции на площадке посвящены тому, как проходил набор в рекруты. В этой процедуре смогут поучаствовать и зрители.
В течение дня будут работать палатки средневековых купцов, проходить мастер-классы, откроется игротека древних настольных игр, фуд-корт «Сытный Двор», лучный тир. Также созданы интерактивные выставки-фотозоны «Русский лагерь» и «Рыцарский лагерь». Все желающие смогут увидеть доспехи и вооружение воинов древности и примерить их на себя.
Подробная информация о событии – в группе https://vk.com/knyzestvotver.
Обязательным на празднике является соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других санитарно-эпидемиологических норм.
Пресс-служба Правительства Тверской области