Новым сенатором Российской Федерации от Правительства Тверской области стала Людмила Скаковская

Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации от Правительства Тверской области на срок полномочий главы региона ректора Тверского государственного университета Людмилу Скаковскую.

«Людмила Николаевна Скаковская готовит поколение новых специалистов в экономике и других сферах, она обладает колоссальными знаниями и опытом», – отметил Игорь Руденя после того, как выдвинул кандидатуру Людмилы Скаковской в сенаторы РФ от региональной исполнительной власти.

Людмила Скаковская – доктор филологических наук, заведующая кафедрой международных отношений ТвГУ. Стаж ее научно-педагогической деятельности составляет 21 год.

Людмила Николаевна входит в состав двух докторских диссертационных советов в Тверском государственном университете и имеет более 300 опубликованных научных и публицистических работ.

Она является руководителем общественной организации «Тверской региональный центр русского языка и культуры», созданной в 2007 году по поручению Губернатора Тверской области и осуществившей более 10 проектов в области укрепления позиций русского языка как государственного языка науки, культуры, образования, средства межнационального общения и как основы формирования патриотизма. 5 проектов центра были поддержаны грантами Фонда «Русский мир».

Пресс-служба Правительства Тверской области