Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны Федора Ивановича Бирюкова

25 сентября на 97-ом году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Федор Иванович Бирюков. Соболезнования родным и близким Федора Ивановича направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Федор Иванович прошел героический путь защитника Родины, орденоносца-разведчика, преданного сына своего Отечества. В наших благодарных сердцах навсегда останется поданный им пример самоотверженного мужества, верности долгу, решимости бороться за свободу и независимость нашей Родины», – отметил Игорь Руденя.

В 1942 году Федора Бирюкова призвали в армию в 3-ю танковую Котельниковскую Краснознаменную гвардейскую дивизию ордена Суворова. В ее составе он прошел от Сталинградской области до Польши и Восточной Пруссии.

Федор Иванович воевал на Сталинградском, Западном, Первом Белорусском, Первом Прибалтийском, Втором Белорусском фронтах. В дивизии Федора Ивановича определили в десятый отдельный гвардейский разведывательный батальон. Бирюков участвовал в вылазках к ближайшим точкам дислокации немецких войск. В составе этого разведывательного батальона непосредственно участвовал в боевых действиях.

После войны Федор Иванович остался служить в Германии. Вернулся на Родину в 1955 году в звании майора.

Федор Иванович имел государственные награды, среди которых орден Славы и орден Отечественной войны, а также медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Пресс-служба Правительства Тверской области