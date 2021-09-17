Игорь Руденя представил Владимиру Путину планы развития Тверской области на ближайшие пять лет





25 сентября Губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании, которое Президент России Владимир Путин провел с высшими должностными лицами субъектов РФ, избранными в ходе региональных выборов в Единый день голосования.

«У всех вас уже есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она сложная, напряжённая, понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми. И здесь нужно каждый день подтверждать их доверие, работать для них, ради них, работать, что называется, как у нас говорят, засучив рукава, с сердцем и с душой, доказывать, что вы на своём месте, что действительно достойны такого высокого поста, и конкретными делами показывать выполнимость предвыборных программ и обещаний», – обратился Владимир Путин к главам субъектов РФ.

Глава государства подчеркнул, что важно держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, контролировать соблюдение всех мер поддержки семей с детьми и других категорий граждан, малого и среднего бизнеса, заниматься вопросами развития здравоохранения.

На выборах главы региона жители Тверской области вновь, как и 5 лет назад, поддержали Губернатора Игоря Руденю.

Игорь Руденя рассказал Владимиру Путину о приоритетных направлениях работы на ближайшие пять лет, которые определены национальными целями развития России.

«Нашими приоритетами остаются развитие демографии, здравоохранения, системы поддержки семей с детьми, привлечение инвестиций в регион. При поддержке Правительства России, Вашей поддержке, у нас реализуется масштабная программа газификации. До 2026 года мы должны полностью завершить газификацию Тверской области», – подчеркнул глава региона.

Губернатор от имени жителей региона и ветеранов Великой Отечественной войны поблагодарил Президента России за поддержку инициативы о присвоении городу Бологое звания «Города трудовой доблести».

Владимир Путин отметил, что в скором времени состоится встреча с Игорем Руденей, которая будет посвящена развитию Тверской области, а также инфраструктуры автомагистрали М-11 «Нева».

«Вы человек очень опытный и в федеральном Правительстве работали, показываете хорошие результаты на региональном уровне, в качестве руководителя региона. Надеюсь, что вы используете все свои лучшие качества для того, чтобы реализовать все те задачи, сформулированные в ходе предыдущей работы», – сказал Президент.

Пресс-служба Правительства Тверской области