Эксперты: команда Игоря Рудени должна реализовать до конца начатые долгосрочные проекты





Победа Игоря Рудени на выборах губернатора Тверской области закономерна, потому что жители региона рассчитывают на продолжение начатых главой региона крупных проектов, считают общественные эксперты.

По мнению уполномоченного по защите прав человека в Тверской области Надежды Егоровой, проекты, стартовавшие в Верхневолжье за последние пять лет, получили широкую поддержку населения.

«Игорь Михайлович Руденя – системный руководитель. Все начинания предыдущих лет в экономике, развитии инфраструктуры, решении задач в области демографии имеют долгосрочный стратегический характер и, несомненно, должны быть продолжены. Очень важно, что эта работа ведется не только с учетом рекомендаций профессионалов в различных сферах деятельности, но и, самое главное, с опорой на мнение и запросы жителей Верхневолжья. В этом, на мой взгляд, залог дальнейшего успеха и процветания Тверской области», – отметила Надежда Егорова.

Наличие четкой стратегии действий и открытость областной власти для обсуждения с гражданами ключевых тем развития позволят наиболее эффективно реализовать намеченные планы, считает председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук.

«Губернатор Игорь Руденя начинает новый этап работы в Верхневолжье с четко продуманной стратегией развития региона на ближайшие пять лет. Эти планы были публично представлены, обсуждены с экспертами и жителями области. У команды Игоря Рудени есть начатые крупные проекты, а также продекларированы новые масштабные задачи. Под них подведена прочная финансовая основа. Это говорит о том, что работать придется много, засучив рукава. И очень важно, чтобы участие в планировании и реализации проектов принимали активные граждане, в том числе, наша молодежь», – подчеркнул Вадим Рыбачук.

Напомним, 24 сентября в Тверском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность губернатора Тверской области.

В церемонии приняли участие почетные гости – полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане региона, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Федерального Собрания РФ, депутаты Законодательного Собрания Тверской области. Также присутствовали делегации всех муниципальных образований региона, заслуженные работники различных отраслей экономики, учителя, врачи, представители общественных и молодежных объединений, духовенство, волонтеры.

После принесения присяги глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья за поддержку, Президента Российской Федерации Владимира Путина – за постоянное внимание к Тверской области, к проектам, направленным на развитие Верхневолжья.

«В ближайшие пять лет наша общая работа будет сосредоточена на достижении национальных целей развития, установленных главой российского государства. Для Тверской области это означает развитие экономики и инфраструктуры, модернизацию социальной сферы, – сказал Игорь Руденя. – Результатом нашей общей работы должно стать укрепление лидерских позиций региона в Центральном федеральном округе. Чтобы наши граждане связывали свое будущее и будущее своих детей и внуков с Тверской областью. А молодежь училась, работала, создавала семьи и растила детей на своей малой Родине».

Глава региона пожелал всем успехов в общем труде на благо Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области