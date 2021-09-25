Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 141 заразившийся излечился от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 393 720 человек, за последние сутки – 970 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 054 600, в том числе за последние сутки их проведено 3991.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 65 581 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 625 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 22 419
Конаковский район 4949
Ржев 3673
Вышневолоцкий городской округ 2936
Калининский район 2925
Кимры 2253
Торжок 2117
Кашинский городской округ 1640
Бологовский район 1412
Калязинский район 1387
Осташковский городской округ 1387
Бежецкий район 1362
Старицкий район 1324
Нелидовский городской округ 1235
Лихославльский район 1246
Максатихинский район 971
Торопецкий район 903
Западнодвинский муниципальный округ 878
Весьегонский муниципальный округ 847
Оленинский муниципальный округ 811
Рамешковский район 745
Торжокский район 686
Кувшиновский район 686
Зубцовский район 642
Андреапольский муниципальный округ 607
Спировский район 563
Ржевский район 543
Селижаровский муниципальный округ 523
Кимрский район 441
Сонковский район 430
ЗАТО Озёрный 421
Кесовогорский район 378
Пеновский муниципальный округ 360
Краснохолмский муниципальный округ 341
Сандовский муниципальный округ 334
Бельский район 303
Фировский район 300
Лесной муниципальный округ 215
Молоковский район 188
Жарковский район 167
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области