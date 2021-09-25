Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 141 заразившийся излечился от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 393 720 человек, за последние сутки – 970 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 054 600, в том числе за последние сутки их проведено 3991.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 65 581 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 625 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 22 419

Конаковский район 4949

Ржев 3673

Вышневолоцкий городской округ 2936

Калининский район 2925

Кимры 2253

Торжок 2117

Кашинский городской округ 1640

Бологовский район 1412

Калязинский район 1387

Осташковский городской округ 1387

Бежецкий район 1362

Старицкий район 1324

Нелидовский городской округ 1235

Лихославльский район 1246

Максатихинский район 971

Торопецкий район 903

Западнодвинский муниципальный округ 878

Весьегонский муниципальный округ 847

Оленинский муниципальный округ 811

Рамешковский район 745

Торжокский район 686

Кувшиновский район 686

Зубцовский район 642

Андреапольский муниципальный округ 607

Спировский район 563

Ржевский район 543

Селижаровский муниципальный округ 523

Кимрский район 441

Сонковский район 430

ЗАТО Озёрный 421

Кесовогорский район 378

Пеновский муниципальный округ 360

Краснохолмский муниципальный округ 341

Сандовский муниципальный округ 334

Бельский район 303

Фировский район 300

Лесной муниципальный округ 215

Молоковский район 188

Жарковский район 167

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области