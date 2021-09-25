В Тверской области проходит заключительный этап областного фестиваля семейного творчества

25 сентября в Доме культуры поселка Селижарово Тверской области проходит заключительный этап VI областного фестиваля семейного художественного творчества «Семья – источник вдохновения». В этом году в нем принимают участие творческие семейные коллективы из Кувшиновского, Жарковского, Спировского и Лихославльского районов, Вышневолоцкого и Удомельского городских округов, а также Андреапольского и Селижаровского муниципальных округов.

«Обеспечение возможностей для культурного досуга и творческой самореализации людей, особенно для нашей молодёжи, – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Свои таланты и способности коллективы представляют в разных жанровых направлениях: в инструментальном и вокальном исполнительстве, в хореографическом, цирковом, эстрадном и театральном искусстве, в фольклорном жанре.

Также в рамках конкурса будет представлена выставка мастеров декоративно-прикладного художественного творчества и фотографии.

Творческий семейный праздник проходит в Селижаровском Дворце Культуры по адресу: поселок Селижарово, улица Ленина, дом 5.

Вход свободный. При себе необходимо иметь маску.

Пресс-служба Правительства Тверской области