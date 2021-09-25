В Тверской области впервые пройдет фестиваль традиционных игр и этноспорта

26 сентября в Торжке впервые состоится Фестиваль традиционных игр и этноспорта. В течение дня будут работать несколько игровых площадок, а также пройдет ряд мастер-классов.

Гости фестиваля смогут познакомиться и научиться играть в старинные игры, такие как рюхи, свайка, бабки, клюшкование и другие. Гости смогут себя попробовать в реальных интеллектуальных и физических состязаниях в противовес компьютерным или онлайн-сражениям. В ремесленном шатре пройдут несколько обучающих занятий – мастер-классы по печати на ткани и свечному делу.

На главной сцене фестиваля выступят фольклорная группа «Славяночка», уникальный фольклорист Борис Ефремов, а также музыкальная группа «Доктор Живаго».

Узнать подробную информацию, а также ознакомиться с программой фестиваля можно по ссылке: https://www.torzhok.me/bread-and-game.





Пресс-служба Правительства Тверской области