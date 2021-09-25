«Граждане Тверской области голосуют за преемственность в работе, профессиональную и сильную власть» - на имя Игоря Рудени поступают поздравления со вступлением в должность Губернатора

На имя Игоря Рудени поступают поздравления со вступлением в должность Губернатора Тверской области. Пожелания успехов в работе по развитию Верхневолжья направили руководители Министерств и ведомств Российской Федерации, Государственных корпораций, депутаты Государственной Думы РФ и сенаторы Совета Федерации РФ, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, главы субъектов страны, представители федеральных и региональных деловых кругов, общественных объединений, средств массовой информации, выдающиеся деятели России.

«Многие годы Вы эффективно руководите регионом, пользуетесь уважением жителей. Яркий пример тому – доверие людей, благодаря которому Вы вновь одержали победу на выборах. Сегодня перед Тверской областью стоят масштабные задачи. Уверен, что опыт и ответственное отношение к делу помогут Вам с ними справиться, добиться новых успехов», – подчеркнул Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Поддержка граждан, выразивших Вам свое доверие в ходе состоявшихся выборов, свидетельствует о том, что они связывают с Вашим именем надежды на дальнейшее успешное социально-экономическое и культурное развитие края», – отметил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Ваша победа доказала, что в Вашем лице граждане Тверской области голосуют за преемственность в работе, профессиональную и сильную власть, уверенность в завтрашнем дне, стабильность и благополучие. Уверен, что под Вашим руководством Тверская область будет и дальше показывать стабильные темпы роста во всех сферах жизни», – говорится в поздравлении директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

«За Вашим переизбранием стоят реальные дела и большие достижения на благо жителей региона», – отметил в поздравлении Игорю Рудене мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эта важная победа свидетельствует, в первую очередь, о Вашем сильном характере и решимости, готовности нести ответственность за благополучие области и ее жителей в эпоху многосложных, глобальных трансформаций. Вместе с тем, оказанная Вам населением поддержка дорогого стоит и отражает большое доверие, надежду людей на Вашу компетентную, энергичную и эффективную работу на ответственном посту», – обратился к Губернатору Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Пресс-служба Правительства Тверской области