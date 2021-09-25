В столице Верхневолжья проходит Тверской туристский форум

24 сентября завершился Всероссийский конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма». Церемония награждения состоялась в рамках V Тверского туристского форума. Конкурс позволяет не только выявить профессионалов в своем деле, но и повысить престиж работы в туриндустрии, а значит уровень обслуживания в отрасли.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. В регионе принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

Форум 2021 года посвящен вопросам развития туристической индустрии региона и выходу в диджитал-сферу для продвижения и позиционирования на онлайн-рынке. Для участников пройдет ворк-шоп и презентация с аналитикой лучших аккаунтов в социальных сетях, а также будут даны конкретные пошаговые рекомендации для настройки аккаунтов, «упаковки» и удаленной работы с ними.

В номинации «Лучший экскурсовод (гид)» победу одержала генеральный директор ООО «Тверь-Тур» Любовь Репина. В номинации «Лучший менеджер по детско-юношескому туризму» лучшей стала директор ООО Агентство путешествий «Радуга» Елена Грачевникова, а в номинации «Лучший специалист доступного туризма» – экскурсовод и организатор экскурсионной деятельности оленьей фермы «Усадьба Судимиръ» Анна Овчаренко. В номинации «Лучший работник службы приема и рзмещения гостиницы» первое место завоевала менеджер смены АО «Отель Оснабрюк» Александра Пушкова, а в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» – горничная ООО «Комплекс отдыха Барская усадьба» Ольга Абрамова.

Кроме того, в рамках форума состоялась презентация короткометражных фильмов о туризме нового поколения – сельском и эко-отдыхе, третьей экспедиции «Перешагни Волгу» и путешествии Йоко Оно по Верхневолжью.

Пресс-служба Правительства Тверской области