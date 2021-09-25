РА подтвердило высокий кредитный рейтинг Тверской области А-(RU), сохранив прогноз «Позитивный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Тверской области высокий кредитный рейтинг на уровне А-(RU), сохранив прогноз «Позитивный».

Высокая оценка экспертов обусловлена проводимой в регионе сбалансированной бюджетной политикой и прогнозируемым уровнем государственного долга без существенных рисков рефинансирования.

«Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы», - неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя.

К ключевым секторам экономики региона относятся: пищевое производство, производство транспортных средств, транспорт и связь, производство электроэнергии. Тверская область ежегодно занимает второе после Москвы место по объему произведенной электроэнергии среди субъектов Центрального федерального округа. Как отмечают эксперты, безработица в регионе преимущественно ниже, чем в среднем по стране.

Прогноз по кредитному рейтингу Тверской области отражает ожидание стабилизации капитальных расходов на сравнительно высоком уровне при высоком (и непрерывно растущем) запасе ликвидности.

Накопленная ликвидность позволит региону финансировать дефицит бюджета и погашать долг в течение ближайших двух лет. Последние четыре года среднее значение остатков на счетах постоянно росло и в 2020 году составило 8,8 млрд рублей, или 138% среднемесячных расходов. В текущем году тенденция сохранилась. Объем остатков на счетах области на начало 2021 года был эквивалентен половине ее долга, а в течение года периодически превышает его значение, учитывая частичное погашение долга.

Эксперты отмечают, что долговая нагрузка на бюджет Тверской области является умеренно низкой, бюджет характеризуется достаточно высокой долей налоговых и неналоговых доходов.

По итогам восьми месяцев текущего года прирост ННД составил 14%, в том числе поступления по налогу на прибыль выросли на 2%, а по налогам на

совокупный доход — на 43%. Совокупные расходы при этом увеличились на 8%, а промежуточный профицит составил 5 млрд рублей, более чем вдвое превысив результат восьми месяцев 2020 года и оказавшись почти на том же уровне, что и по итогам восьми месяцев 2019 года.

Тверская область в 2021 году ожидает существенный - почти в два раза относительно прошлогоднего уровня - рост капитальных расходов, которые более чем наполовину будут обеспечены трансфертами.

Впервые рейтинг АКРА присвоен Тверской области в 2017 году. В июне 2018 года он подтвержден информацией исполнительных органов власти региона, Министерства финансов РФ, Росстата, Управления Федеральной налоговой службы России и базами данных агентства.

В 2019 году региону был присвоен кредитный рейтинг BBB (RU) с прогнозом «Стабильный» и выпускам облигаций региона – кредитный рейтинг BBB (RU).

В октябре 2020 года впервые за всю историю рейтингования Тверская область вошла в группу А с прогнозом «Стабильный». В соответствии с национальной рейтинговой шкалой АКРА для РФ это означает, что регион обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в РФ.

В апреле 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Тверской области высокий кредитный рейтинг на уровне А-(RU). При этом прогноз вырос со «Стабильного» до «Позитивного».

Пресс-служба Правительства Тверской области