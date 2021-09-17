Эксперты о вступлении Игоря Рудени в должность губернатора: Тверскую область ждут масштабные проекты

Последовательное развитие начатых системных преобразований и старт новых проектов в Тверской области – таковы ожидания экспертного сообщества от нового этапа работы Правительства Тверской области и губернатора Игоря Рудени, подтвердившего свои полномочия на выборах главы региона.

По словам директора Центра развития экономики малых городов Павла Парамонова, регион должен и дальше эффективно распоряжаться накопленным опытом в мобилизации источников развития.

«За пять последних лет, благодаря губернатору Игорю Рудене, территории Верхневолжья получили серьезный опыт работы с ресурсами развития – федеральными, областными и местными. Это позволило дать старт многим инфраструктурным проектам в сфере дорожного строительства, благоустройства, развития туризма. Есть уверенность, что такое взаимодействие региона и муниципальных образований будет продолжено на системной основе. Это уже предусмотрено Стратегией развития Тверской области до 2026 года. Предстоит большая работа, в которой, на мой взгляд, активное участие должны принимать как экспертное сообщество, так и сами жители», – считает Павел Парамонов.

С ним согласна директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова, одержавшая победу на выборах депутатов Государственной Думы по 179-му одномандатному округу.

«Считаю, что все те, кто поддержал команду губернатора на этих выборах, уверены: впереди нас ждут важные дела, пять лет усердной работы, большого труда, который будет направлен на улучшение жизни нашего региона», – отметила Юлия Саранова в комментарии журналистам после торжественной церемонии вступления Игоря Рудени в должность губернатора Тверской области.

Серьезный рывок в развитии региона прогнозирует и председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.

«Убежден, что Тверскую область ожидает период очень интересных проектов с федеральным звучанием, потому что планы, заявленные губернатором Игорем Руденей на ближайшую пятилетку, масштабны и нацелены на большой рывок области к более высоким стандартам качества жизни. Мы видим это по проектам в сфере дорожного строительства, очень динамичного развития туристической инфраструктуры, по большой программе газификации Тверской области и задачам комплексного развития всех территорий Верхневолжья», – сказал Александр Бутузов.

Напомним, 24 сентября в Тверском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность губернатора Тверской области.

В церемонии приняли участие почетные гости – полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане региона, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Федерального Собрания РФ, депутаты Законодательного Собрания Тверской области. Также присутствовали делегации всех муниципальных образований региона, заслуженные работники различных отраслей экономики, учителя, врачи, представители общественных и молодежных объединений, духовенство, волонтеры.

После принесения присяги глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья за поддержку, Президента Российской Федерации Владимира Путина – за постоянное внимание к Тверской области, к проектам, направленным на развитие Верхневолжья.

«В ближайшие пять лет наша общая работа будет сосредоточена на достижении национальных целей развития, установленных главой российского государства. Для Тверской области это означает развитие экономики и инфраструктуры, модернизацию социальной сферы, – сказал Игорь Руденя. – Результатом нашей общей работы должно стать укрепление лидерских позиций региона в Центральном федеральном округе. Чтобы наши граждане связывали свое будущее и будущее своих детей и внуков с Тверской областью. А молодежь училась, работала, создавала семьи и растила детей на своей малой Родине».

Глава региона пожелал всем успехов в общем труде на благо Верхневолжья.