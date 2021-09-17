В Тверской области самозанятые могут получить займы на более выгодных условиях

Фонд содействия предпринимательству Тверской области изменил условия предоставления займов самозанятым, сделав их более удобными и доступными. Займы со сниженными ставками выдают в рамках государственной поддержки бизнеса.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года. По мнению Губернатора Игоря Рудени, одним из преимуществ его введения является возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса. Кроме того, переход на этот налоговый режим позволяет индивидуальным предпринимателям сократить расходы на налоговые платежи.

С сентября условия получения займов стали более выгодными. В первую очередь, снижена ставка по займу. Сейчас годовая ставка равняется ключевой ставке ЦБ РФ - 6,75%. Для самозанятых, осуществляющих деятельность в моногородах Тверской области, ставка по займу составляет 3,38%. Увеличен максимальный срок займа - теперь выплачивать его можно в течение 2 лет. Сумма - до 500 тыс. рублей.

Процентная ставка кредитов в коммерческих банках составляет порядка 14-15% годовых.

«В Фонде содействия предпринимательству мы установили наиболее доступные ставки по займам для самозанятых для того, чтобы у них была возможность взять старт и начать развивать своё дело», - рассказал Ян Салюков, генеральный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.

Подать заявку на заём и узнать подробности можно в центре «Мой бизнес» по адресу город Тверь, проспект Победы, 14, на сайте fondtver.ru или по телефону (4822) 78-78-58.

Пресс-служба Правительства Тверской области