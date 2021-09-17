Правительство Тверской области в соответствии с распоряжением Губернатора Игоря Рудени будет действовать до формирования нового состава

24 сентября Игорь Руденя подписал ряд документов в связи со вступлением в должность Губернатора Тверской области. В том числе постановление о сложении региональным Правительством своих полномочий. В соответствии с действующим законодательством по поручению главы региона высший коллегиальный исполнительный орган власти Верхневолжья продолжит действовать до сформирования его нового состава.

Торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность Губернатора Тверской области состоялась в Тверском академическом театре драмы.

В ней приняли участие Полномочный Представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, ветераны Великой Отечественной войны и другие почетные гости.

После принятия присяги глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья за поддержку, Президента Российской Федерации Владимира Путина – за постоянное внимание к Тверской области, к проектам, направленным на развитие Верхневолжья.

«В ближайшие пять лет наша общая работа будет сосредоточена на достижении национальных целей развития, установленных главой российского государства. Для Тверской области это означает развитие экономики и инфраструктуры, модернизацию социальной сферы, – сказал Игорь Руденя. – Результатом нашей общей работы должно стать укрепление лидерских позиций региона в Центральном федеральном округе. Чтобы наши граждане связывали свое будущее и будущее своих детей и внуков с Тверской областью. А молодежь училась, работала, создавала семьи и растила детей на своей малой Родине».

Пресс-служба Правительства Тверской области