Заслуженные жители Тверской области поддержали стратегию развития региона, реализуемую под руководством Игоря Рудени

24 сентября в Тверском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность Губернатора Тверской области. Почетными гостями церемонии стали руководители федеральных ведомств, муниципальных образований, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных сфер жизни Верхневолжья.

Участники Великой Отечественной войны Спартак Андреевич Сычев и Иван Евгеньевич Кладкевич считают, что в ближайшие пять лет Тверская область продолжит развиваться, а поддержка жителей региона станет еще более ощутимой.

«За прошедший период наш Губернатор показал себя исключительно хорошо. Наша область движется вперёд», – сказал участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Твери Спартак Андреевич Сычев.

«Наш Губернатор много сделал для народа, улучшил производства, ремонтируются дороги, улучшается сельское хозяйство, жизнь многодетных семей, много сделано для участников Великой Отечественной войны. Особая заслуга Губернатора – появление в Тверской области Ржевского мемориала Советскому Солдату», – прокомментировал участник Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич.

О том, что в последние пять лет существенно изменилась экономическая ситуация в регионе рассказал Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов.

«Игорь Михайлович заслужил это избрание своими делами, ведь каждый человек оценивается не рассуждениями и не обещаниями. Мы видим, что за последние пять лет бюджет Тверской области вырос в полтора раза, это серьёзное событие, которое позволит решать многие задачи, которые стоят перед областью. Начинается строительство новых предприятий, вкладываются новые инвестиции», – отметил Владимир Суслов.

Пресс-служба Правительства Тверской области,