Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 129 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 81 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 392 750 человек, за последние сутки – 1012 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 050 609, в том числе за последние сутки их проведено 3920.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 65 366 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 621 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 22 319

Конаковский район 4935

Ржев 3660

Вышневолоцкий городской округ 2927

Калининский район 2912

Кимры 2251

Торжок 2112

Кашинский городской округ 1639

Бологовский район 1409

Калязинский район 1384

Осташковский городской округ 1382

Бежецкий район 1362

Старицкий район 1320

Нелидовский городской округ 1235

Лихославльский район 1240

Максатихинский район 962

Торопецкий район 903

Западнодвинский муниципальный округ 878

Весьегонский муниципальный округ 846

Оленинский муниципальный округ 811

Рамешковский район 743

Торжокский район 683

Кувшиновский район 681

Зубцовский район 638

Андреапольский муниципальный округ 607

Спировский район 562

Ржевский район 543

Селижаровский муниципальный округ 518

Кимрский район 440

Сонковский район 430

ЗАТО Озёрный 420

Кесовогорский район 376

Пеновский муниципальный округ 360

Краснохолмский муниципальный округ 340

Сандовский муниципальный округ 334

Бельский район 303

Фировский район 300

Лесной муниципальный округ 214

Молоковский район 187

Жарковский район 167

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области