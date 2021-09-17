Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 129 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 81 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 392 750 человек, за последние сутки – 1012 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 050 609, в том числе за последние сутки их проведено 3920.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 65 366 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 621 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 22 319
Конаковский район 4935
Ржев 3660
Вышневолоцкий городской округ 2927
Калининский район 2912
Кимры 2251
Торжок 2112
Кашинский городской округ 1639
Бологовский район 1409
Калязинский район 1384
Осташковский городской округ 1382
Бежецкий район 1362
Старицкий район 1320
Нелидовский городской округ 1235
Лихославльский район 1240
Максатихинский район 962
Торопецкий район 903
Западнодвинский муниципальный округ 878
Весьегонский муниципальный округ 846
Оленинский муниципальный округ 811
Рамешковский район 743
Торжокский район 683
Кувшиновский район 681
Зубцовский район 638
Андреапольский муниципальный округ 607
Спировский район 562
Ржевский район 543
Селижаровский муниципальный округ 518
Кимрский район 440
Сонковский район 430
ЗАТО Озёрный 420
Кесовогорский район 376
Пеновский муниципальный округ 360
Краснохолмский муниципальный округ 340
Сандовский муниципальный округ 334
Бельский район 303
Фировский район 300
Лесной муниципальный округ 214
Молоковский район 187
Жарковский район 167
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области