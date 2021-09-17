Игорь Руденя вступил в должность Губернатора Тверской области

24 сентября в Тверском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность Губернатора Тверской области.

В церемонии приняли участие почетные гости – Полномочный Представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане региона, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Федерального Собрания РФ, депутаты Законодательного Собрания Тверской области. Также присутствовали делегации всех муниципальных образований региона, заслуженные работники различных отраслей экономики, учителя, врачи, представители общественных и молодежных объединений, духовенство, волонтеры.

Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, флага Тверской области, официальных символов власти – Устава Тверской области и церемониального знака Губернатора Тверской области.

Председатель регионального избиркома Валентина Дронова огласила официальные итоги выборов.

21 сентября 2021 года на заседании избирательной комиссии Тверской области подписан протокол о результатах выборов. Всеми членами комиссии выборы Губернатора единогласно признаны состоявшимися и действительными. Главой региона избран Игорь Михайлович Руденя.

Игорь Руденя принес присягу.

«Я, Руденя Игорь Михайлович, вступая в должность Губернатора Тверской области, клянусь: верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности Губернатора, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав и законы Тверской области», – говорится в тексте присяги.

После церемонии глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья за поддержку, Президента Российской Федерации Владимира Путина – за постоянное внимание к Тверской области, к проектам, направленным на развитие Верхневолжья.

«В ближайшие пять лет наша общая работа будет сосредоточена на достижении национальных целей развития, установленных главой российского государства. Для Тверской области это означает развитие экономики и инфраструктуры, модернизацию социальной сферы, – сказал Игорь Руденя. – Результатом нашей общей работы должно стать укрепление лидерских позиций региона в Центральном федеральном округе. Чтобы наши граждане связывали свое будущее и будущее своих детей и внуков с Тверской областью. А молодежь училась, работала, создавала семьи и растила детей на своей малой Родине».

Глава региона пожелал всем успехов в общем труде на благо Верхневолжья.

«Уверен, что у нас все получится. Обязуюсь оправдать оказанное доверие», – заверил Игорь Руденя.

Игорь Щёголев поздравил главу региона с победой на выборах и вступлением в должность Губернатора Тверской области.

«От своего имени и по поручению Президента поздравляю Игоря Михайловича Руденю с победой на выборах и официальным вступлением в должность Губернатора, – сказал Игорь Щёголев. – Многие эксперты отмечают, что прошедшие выборы проходили открыто, в конструктивном ключе. Это значит, что люди нацелены на сохранение стабильности, развитие и повышение качества жизни. Именно этому была подчинена Ваша деятельность на посту Губернатора все последние годы. Убежден, Ваши опыт и готовность к диалогу позволят реализовать все намеченное для комфортной жизни жителей региона и работы предприятий».

Полпред особо отметил хорошую практику региона в развитии мер социальной поддержки и демографической политики, в том числе в отношении многодетных семей. Последовательно решаются вопросы обеспечения детскими садами, ремонта образовательных учреждений, создания пришкольных стадионов. Значительные усилия принимаются в здравоохранении. Внимание уделяется модернизации общественного транспорта, ремонту дорог и мостов, газификации населенных пунктов и повышению эффективности ЖКХ. Активно развивается туриндустрия. Важным направлением является духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение культурно-исторического наследия.

«Вы вновь честно приняли на себя ответственное и верное служение народу и добросовестный труд на благо тверской земли в соответствии с законами Российской Федерации, – отметил Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. – Зная, с какой самоотдачей с раннего утра и до поздней ночи Вы трудились в предыдущие пять лет, хочу пожелать Вам крепости сил и такой же энергии в предстоящей нелегкой работе. Желаю, чтобы ближайшие пять лет своего служения людям, тверской земле и Отечеству Вы оставили о себе добрый след в великой истории Тверской земли, которую Вы безмерно любите».

Пресс-служба Правительства Тверской области