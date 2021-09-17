В столице Верхневолжья проходит торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность Губернатора Тверской области

posted by Максим Малахов on пт, 09/24/2021 - 11:46

 

 

         24 сентября в Тверском академическом театре драмы проходит торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность Губернатора Тверской области. Прямая трансляция события доступна по ссылке https://youtu.be/i1hNrYBcxlo

         На церемонию приглашены почетные гости – полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане региона, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Тверской области.

         Также присутствуют делегации всех муниципальных образований, заслуженные работники различных отраслей экономики, учителя, врачи, представители общественных и молодежных объединений, духовенство, волонтеры.       

Пресс-служба Правительства Тверской области