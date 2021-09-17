В столице Верхневолжья пройдет торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность Губернатора Тверской области

24 сентября в Тверском академическом театре драмы пройдет торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность Губернатора Тверской области. Посмотреть прямую трансляцию события можно по ссылке https://youtu.be/i1hNrYBcxlo

На церемонию приглашены почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане региона, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Тверской области. Также будут присутствовать делегации всех муниципальных образований, заслуженные работники различных отраслей экономики, учителя, врачи, представители общественных и молодежных объединений, духовенство, волонтеры.

Пресс-служба Правительства Тверской области