В Тверской области утверждены границы 14 особо охраняемых природных территорий регионального значения

23 сентября Губернатор Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. Утверждено графическое описание месторасположения границ 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения.

Работа по установлению границ ООПТ активизировалась в Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени. По мнению главы региона, такие территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Верхневолжья.

Сегодня утверждены границы государственных природных заказников и памятников природы общей площадью более 8 тыс. га в Кашинском, Осташковском и Удомельском городских округах, Лихославльском муниципальном округе, Бежецком, Бологовском, Калязинском, Максатихинском, Рамешковском, Ржевском, Старицком и Торопецком районах.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению. Это складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, складирование твердых и жидких отходов, рубки леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Работа по утверждению границ ООПТ, их паспортов, а также создание новых таких территорий направлены на предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства в этих местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области