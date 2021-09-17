Губернатор Тверской области поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником

В столице Верхневолжья состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя, который отметят в России 26 сентября. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы бережно храните богатый опыт и замечательные трудовые традиции предшественников, производите высокотехнологичную продукцию, отвечающую самым высоким мировым стандартам, востребованную в нашей стране и за рубежом. Благодаря вашему труду развиваются транспортный комплекс, авиационная и космическая отрасли, металлургия, сельское хозяйство, здравоохранение», ­– говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Губернатор Тверской области отметил, что именно люди – настоящие, преданные своему делу профессионалы – всегда были и остаются главной ценностью отрасли машиностроения Тверской области.

Во время торжественной церемонии за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие машиностроения в Тверской области были вручены региональные и отраслевые награды.

Сегодня в Тверской области формируется кластер инновационного транспортного машиностроения. Он объединяет Тверской вагоностроительный завод, промышленный технопарк КСК, другие предприятия. Реализация этого проекта даст новый качественный импульс развитию всей отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области