Губернатор Тверской области поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником

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В столице Верхневолжья состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя, который отметят в России 26 сентября. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Губернатор Игорь Руденя.
«Вы бережно храните богатый опыт и замечательные трудовые традиции предшественников, производите высокотехнологичную продукцию, отвечающую самым высоким мировым стандартам, востребованную в нашей стране и за рубежом. Благодаря вашему труду развиваются транспортный комплекс, авиационная и космическая отрасли, металлургия, сельское хозяйство, здравоохранение», – говорится в поздравлении Игоря Рудени.
Губернатор Тверской области отметил, что именно люди – настоящие, преданные своему делу профессионалы – всегда были и остаются главной ценностью отрасли машиностроения Тверской области.
Во время торжественной церемонии за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие машиностроения в Тверской области были вручены региональные и отраслевые награды.
Сегодня в Тверской области формируется кластер инновационного транспортного машиностроения. Он объединяет Тверской вагоностроительный завод, промышленный технопарк КСК, другие предприятия. Реализация этого проекта даст новый качественный импульс развитию всей отрасли.