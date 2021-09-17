Игорь Руденя: выборы в Тверской области прошли прозрачно и с соблюдением требований безопасности.

Выборы 2021 года в Тверской области прошли с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности, организованно и в полном соответствии с действующим законодательством. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 20 сентября. Глава региона подчеркнул: выборы в Тверской области прошли в штатном режиме благодаря общей слаженной работе практически в круглосуточном режиме. Также Игорь Руденя обратил внимание на прозрачность проведения процедуры голосования.

«Мы показываем достаточно высокий уровень политической зрелости, я очень благодарен избирательной комиссии и избирателям. Всё было организовано чётко, с камерами видеонаблюдения, это уже другой уровень прозрачности проведения выборов», - сказал губернатор.

Ход выборов контролировали более 1600 наблюдателей, было организовано круглосуточное трехдневное видеонаблюдение на всех избирательных участках. Данные стекались в Центр общественного видеонаблюдения, который впервые работал на выборах в Тверской области. Кроме того, проведение голосования освещали более 60 журналистов из федеральных и региональных СМИ, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Согласно итогам выборов, представлять Тверскую область в Государственной думе России в качестве одномандатников будут известный волонтёр Юлия Саранова и «политический тяжеловес» Владимир Васильев. Оба «единороссы».

На посту губернатора Тверской области остаётся Игорь Руденя. Свои голоса за него отдали 52,54 процента жителей, пришедших на избирательные участки. Действующий глава региона одержал победу по числу голосов во всех районах и округах.

Что касается Законодательного собрания Тверской области, то Конаковский район будет представлять Александр Слепышев («Единая Россия»). За него отдали голоса 5777 жителей района. Среди тех, кому не удалось пройти в Заксобрание, рейтинг распределился так: Эдуард Соколов (КПРФ) - 3768 голосов, Алексей Акишин (ЛДПР) – 3539 голосов, Светлана Михайлова (Российская партия пенсионеров) – 2507 голосов, Александр Нечаев («Справедливая Россия») – 1476 голосов и в конце списка Анатолий Плешанов («Родина») с 1070 голосами.

На муниципальных выборах в Редкино в пяти трехмандатных округах (всего 15 мест в Совете депутатов) 12 мандатов получили кандидаты от «Единой России», среди них нынешний глава поселка Сергей Орлов. 2 мандата получили кандидаты от КПРФ и 2 – самовыдвиженцы. В целом явка на все виды выборов в Конаковском районе составила от 35 до 39 процентов от числа всех избирателей.