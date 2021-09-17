ТРИ ДНЯ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ БУДУЩЕЕ

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы. Избиратели определяли новый состав Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. В Тверской области выбирали губернатора и депутатов в Законодательное собрание. Кроме того, в Конаковском районе проходили и местные выборы: в городском поселении поселок Редкино избирались депутаты Редкинского Совета.

Почему три дня? Решение было принято на федеральном уровне, и обусловленность его проста: органы власти переизбирать надо, выборы – это важная и неизбежная часть нашей жизни. Но в ситуации продолжающейся мировой пандемии коронавируса важным условием проведения выборов стала эпидемиологическая безопасность. Если растянуть голосование на три дня, то на участках даже при максимальной нагрузке удастся избежать скученности, гарантированно получится соблюсти социальную дистанцию. В целях безопасности на участках сохранялись масочный режим и термометрия на входе, дезинфекция помещений и входов в него, индивидуальные пишущие ручки. Безопасность наряду с честностью и открытостью стала еще одним основным пунктом проводившегося голосования. Что касается открытости, то каждый участок был снабжен системой видеонаблюдения, за ходом выборов наблюдало беспрецедентное количество наблюдателей и освещалось СМИ в режиме онлайн.

В пятницу в 8 часов открылись все 54 избирательных участка на территории Конаковского района. Наш корреспондент присутствовал на одном их них, где работала участковая избирательная комиссия № 433. Она располагалась в средней школе № 7 г. Конаково, председателем ее была Ольга Булгакова, директор данной школы. За три дня именно в этой УИК ждали полторы тысячи избирателей, а ведь на территории школы размещалась еще одна УИК. Практически эти две комиссии охватили два избирательных округа – значительную часть центра г. Конаково.

Помещение УИК в семь утра было обработано дезинфицирующими средствами, в наличии у комиссии СИЗы и индивидуальные ручки, члены УИК соответствующим образом экипированы. Работали наблюдатели, дежурили представители органов правопорядка, велось видеонаблюдение - в общем, все как полагается. И уже в первые минуты пятничного голосования люди начали проявлять активность.

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В пятницу на участке, расположенном в школе № 1 г. Конаково, проголосовал глава Конаковского района Олег Лобановский. Также проголосовали депутаты. Например, в поселке Редкино – Татьяна Дорофеева, представляющая поселок в районном Собрании депутатов, и Роман Щеглов, депутат местного Совета, шедший кандидатом в Законодательное собрание Тверской области. На своих избирательных участках проголосовали исполняющий обязанности главы г. Конаково Дмитрий Колупанский и заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев, который также являлся кандидатом в депутаты Законодательного собрания и одержал убедительную победу, обойдя достойных конкурентов. Кстати, 20 сентября у Александра Викторовича день рождения, и мы от всей души поздравляем его и с новым статусом областного депутата, и с 39-летием!