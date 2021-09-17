МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ РАЙОНА

Теперь это уже стало историей: новым депутатом в Законодательное собрание, защищающим интересы жителей Конаковского района, стал Александр СЛЕПЫШЕВ, работающий заместителем главы администрации района по развитию территории. Он был выдвинут партией власти и победил. Мы спросили у Александра Викторовича, как он оценивает прошедшие выборы, насколько непросто было одержать такую впечатляющую победу и на что в первую очередь будут нацелены его усилия как депутата областного парламента.

- Закончился трёхдневный марафон, жители Конаковского района сделали свой выбор. И в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддержал нашу команду и отдал нам свои голоса. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Особенно приятно, что многие сами предлагали свою бескорыстную помощь в подготовке к выборам, было бесценное чувство дружеского плеча. Мы победили с большим отрывом от конкурентов, это радость и ответственность одновременно.

Теперь я несу персональную ответственность перед почти 6 тысячами земляков, доверивших мне представлять Конаковский район в региональном парламенте. Выборы всегда были занятием не для слабонервных, и многие показывали на них своё истинное лицо, хочу обратиться к своим оппонентам. Коллеги, призываю вас быть более сдержанными и тактичными, ведь оскорбления и унижение достоинства не красят никого. Выборы пройдут, а нам дальше жить на этой территории и смотреть друг другу в глаза.

Интересно, что окончание выборов совпало с моим 39-летием (20 сентября), объявление результатов голосования было приятным подарком к дню рождения.

Хочу отметить низкую явку, на выборы пришло чуть более трети избирателей. Земляки, давайте будем более активны, ведь за нас никто наш район не разовьёт. Теперь, будучи избранным депутатом, скажу, что готов к конструктивному диалогу со всеми, даже с теми силами, которые голосовали против. Ведь только вместе мы сможем существенно изменить жизнь в Конаковском районе к лучшему. Жду проработанных конструктивных инициатив.

Основной задачей на посту депутата вижу развитие г. Конаково и Конаковского района, приложу максимум усилий для получения софинансирования всех наших проектов в области ремонта и строительства дорог, ремонта придомовых территорий. Особое внимание уделю сферам здравоохранения и образования. Ну и, конечно, продолжу работу по привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и дополнительных налоговых отчислений. Будет проведена работа по всем многочисленным наказам, полученным в ходе предвыборных встреч.

Дорогие земляки, ещё раз спасибо за поддержку!

НА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА КОНАКОВО ВЫСАДИЛИ КЛЁНЫ

Город получил в подарок от энергетиков 6 экзотических растений. Первые саженцы клёнов были закуплены при финансовой поддержке ПАО «Энел Россия», и их высадили на набережной р. Волги, которая сейчас находится в процессе реконструкции.

В посадке деревьев принял участие заместитель председателя правительства Тверской области - министр экономического развития Тверской области Иван Егоров. Вместе с ним облагораживали территорию глава Конаковского района Олег Лобановский, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий Колупанский, их заместители и городские депутаты. Директор Конаковской ГРЭС Илья Новожилов также принял участие в посадке деревьев. Напомним, что в воскресенье губернатор Игорь Руденя приехал в г. Конаково и проинспектировал работы по благоустройству набережной. Об этом читайте на следующей странице.

НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александр Демин провел личный прием граждан в Конаковском районе

В ходе приема Александр Сергеевич отметил, что Конаковский район лидер среди муниципальных образований Тверской области по спортивно-массовой работе. Развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области - ключевая задача региона. На решение этой задачи нацелена Стратегия развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года. Также предусмотрен комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортивных залов при общеобразовательных школах. В настоящее время доля жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 35,4 процента от общей численности населения.

Сергей Салдин, директор МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» обратился с вопросом о путях завершения строительства стадиона в конаковском бору. Стадион находится в собственности Тверской области в оперативном управлении спортивной школы по футболу г. Твери. По договору стадион передан в безвозмездное пользование МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» с условием обеспечения его сохранности (охрана территории, организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий). В связи с этим есть ряд вопросов по введению объекта в эксплуатацию, они касаются строительства теплых раздевалок, оснащения стадиона туалетами, благоустройства легкоатлетического сектора, проведения освещения.

Для решения этого вопроса Александр Демин рекомендовал специалистам администрации Конаковского района подготовить ходатайство об участии в адресной инвестиционной программе Тверской области (АИП). Он рассказал о положительном опыте уже реализованных объектов строительства и ремонта спортивных объектов в Твери через АИП.

Стоит отметить, что передача и принятие стадиона под крыло района было инициативой администрации. Стадион в конаковском бору - одно из любимых мест досуга жителей и гостей района, ведущих активный образ жизни. Содержание такого знакового объекта в надлежащем виде - приоритетная задача для района.

Среди обратившихся к председателю Комитета по физической культуре и спорту Тверской области был Евгений Лисичкин, председатель ТРООИ «Добрые дела». Евгений рассказал о том, что он представляет интересы людей с ограниченными возможностями, старается сделать их жизнь более интересной и насыщенной. В районе есть спортсмены-инвалиды, которые добиваются высоких результатов и достойно представляют малую родину на различных спортивных мероприятиях. Однако имеются сложности с транспортировкой маломобильных граждан, среди которых есть и колясочники, до мест соревнований. Благотворительная организация остро нуждается в бензине и ГСМ. ТРООИ «Добрые дела» обратилась с просьбой в несколько компаний, являющихся лидерами энергетического сектора, о поставке топлива на безвозмездной основе. Однако получить такую поддержку пока не удалось.

Александр Демин рекомендовал Евгению активно подавать заявки на участие в конкурсе Фонда президентских грантов. По статистике 2 - 3 социально ориентированные организации Тверской области ежегодно становятся победителями конкурса. Кроме того, он пообещал организовать по данному вопросу взаимодействие с Юлией Сарановой, лидером волонтерского движения Тверской области, которая активно привлекает добровольцев и партнеров к решению подобных точечных проблем в регионе.

ЛИФТ В КОЗЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

УСТАНОВЯТ В ЭТОМ ГОДУ

Игорь Руденя поручил ускорить установку нового лифта в Козловской городской больнице

Финансирование работ по замене лифта в Козловской городской больнице, входящей в структуру Конаковской ЦРБ, рассмотрено на заседании бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В августе текущего года на личном приеме граждан к главе региона обращалась сотрудница лечебного учреждения Татьяна Каськова с вопросом о необходимости замены лифта в больнице.

«На этот год должны быть выделены дополнительные средства. Если технических сложностей не возникнет при установке, то до конца года лифт заменят», – сказал тогда Игорь Руденя.

В ходе рабочей поездки губернатора в Конаковский район 2 сентября специалисты Конаковской ЦРБ поблагодарили главу региона за решение о замене лифта в Козловской городской больнице. Лифт, который вышел из строя, в больнице крайне необходим. В учреждении имеется паллиативное отделение, пациенты которого не могут самостоятельно передвигаться – поднимать их на второй и третий этажи приходится персоналу.

На заседании бюджетной комиссии одобрено выделение 3,3 млн. рублей на закупку лифта грузоподъемностью 630 кг. Игорь Руденя поручил минздраву региона ускорить все процедуры, чтобы уже в этом году оборудование было установлено.

Напомним, в феврале в Конаковской ЦРБ введен в эксплуатацию новый современный кабинет компьютерной томографии. С момента открытия здесь проведено более 4 тыс. исследований.

В РАЙОНЕ – НОВЫЙ ПРОКУРОР

Новый межрайонный прокурор назначен в Конаковскую межрайонную прокуратуру.

Приказом Генпрокурора РФ от 20 сентября 2021 года на должность Конаковского межрайонного прокурора назначен советник юстиции Евгений Андреевич Панов. Евгений Панов родился в 1987 году. Он окончил ТвГУ, имеет высшее юридическое образование. Службу в прокуратуре Тверской области проходит с августа 2010 года. За годы службы успел поработать помощником прокурора Андреапольского района, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, старшим помощником прокурора Калининского района, заместителем, первым заместителем прокурора Заволжского района Твери, а с апреля 2019 года занимал должность прокурора Оленинского района.

ПРИХОДИТЕ В «ЮНАРМИЮ»

Местное отделение Всероссийского общественного движения «ЮНАРМИЯ», действующее при центре молодежной политики «Иволга», объявляет набор в отряды движения. Набор осуществляется в три возрастные группы - от 7 до 10 лет, от 11 до 13 лет и от 14 лет и старше.

В группах будут осуществляться занятия по строевой подготовке, разборке-сборке макета автомата АК-74, изучению истории родного края, физической подготовке. Главная цель современного движения «ЮНАРМИЯ» - вызвать интерес у подрастающего поколения к истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию подростков, их социальному, интеллектуальному и физическому развитию.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(48242)3-76-97, WVG «Иволга», адрес: г. Конаково, ул. Горького, 5 (вход с торца).

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района

