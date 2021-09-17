Игорь Руденя принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в городе Твери

23 сентября Губернатор Игорь Руденя принял участие в первом заседании межведомственной рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в городе Твери, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл помощник Президента РФ, руководитель группы Владимир Мединский.

Предложение о создании в Твери культурно-исторического кластера Игорь Руденя озвучил Президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле летом 2021 года. Глава государства поддержал инициативу Губернатора о формировании на федеральном уровне рабочей группы для реализации проекта.

«Мы благодарны Президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку наших предложений о создании культурно-исторического кластера в Твери. Хотел бы поблагодарить всех членов рабочей группы, Администрацию Президента и Владимира Ростиславовича за оперативную работу по вопросам реализации этого проекта - уникального для нашего региона с многовековой историей», - отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: формирование культурно-исторического кластера с возрождёнными уникальными памятниками отечественной культуры и архитектуры будет способствовать не только росту привлекательности Твери, но и воссозданию утраченной части национальной истории.

Кластер должен объединить в единое пространство возрождённый Отроч монастырь, а также Императорский Путевой дворец, Речной вокзал, храмы, музейные, туристические, просветительские и образовательные учреждения.

Как отметил Игорь Руденя, часть работ по сохранению и воссозданию объектов историко-культурного наследия в исторической части Твери уже проделала. Отреставрирован Императорский Путевой дворец, завершается воссоздание Спасо-Преображенского собора – главного духовного символа тверской земли. По словам Игоря Рудени, работа по возрождению уникальных исторических, архитектурных памятников, являющихся гордостью Тверской области, будет продолжена.

На заседании рабочей группы определены ключевые направления работы по созданию кластера.

По словам помощника Владимира Мединского, в дальнейшем при разработке проекта должно быть учтено мнение общественности, высококвалифицированных экспертов, учёных.

Пресс-служба Правительства Тверской области