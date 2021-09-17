РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ



19 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев и лидер волонтеров, руководитель волонтерского штаба «МыВместе» Юлия Саранова проинспектировали ход работ по благоустройству набережной реки Волги в Конакове.

Глава региона уже приезжал в Конаково во время своего первого визита, который состоялся 2 сентября. Тогда степень готовности объекта была довольно высокой, и подрядчик заверил, что до конца месяца первый этап благоустройства набережной будет в целом завершен. В том, как идут эти работы, губернатор решил убедиться лично.

Во время инспекционной поездки главу региона сопровождали заместитель председателя правительства Тверской области, министр экономического развития Иван Егоров, глава Конаковского района Олег Лобановский, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий Колупанский, руководитель подрядной организации ООО «Спецдорстрой» Максим Карабанов и другие.

Проект в 2020 году вошел в число победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Набережная реки Волги в Конакове – одно из трёх главных общественных пространств города для проведения мероприятий и праздников. Ключевая задача проекта - максимально сохранить природный ландшафт, сделав при этом территорию функциональной и привлекательной для местных жителей и гостей города.

«Программа благоустройства общественных пространств была инициирована нашими гражданами и поддержана Президентом страны. Мы видим, как идёт активная работа, и я уверен, что это место должно стать одним из самых любимых у жителей г. Конаково, гостей, которые сюда приезжают. Здесь очень красивая природа, то редкое место, где в городской черте растут вековые сосны. В сочетании с Волгой это даёт настоящее понимание, что такое Тверская область, что такое Центральная Россия», - сказал Игорь Руденя.

«Мы улучшаем качество жизни не только определенного круга людей – жителей Конакова, но и тех, кто приезжает сюда на работу или в гости, для туристов. Жители чувствуют положительные изменения не на словах, а на деле», - подчеркнул Владимир Васильев.

Проектом предусмотрено создание семейной, парковой, спортивной и сценической зон. Обустраиваются пешеходные и велодорожки, в ближайшее время будет установлено 100 малых архитектурных форм (парковых скамеек, урн и др.), оборудовано освещение и видеонаблюдение. В настоящее время готовность объекта составляет 80 процентов.

«Уже сейчас жители города приходят сюда семьями, проводят здесь время. Считаю, что это среда, которая формирует атмосферу комфорта, дружелюбия. Здесь точно будут собираться семьи, молодежь, чтобы заниматься спортом, общаться и видеть, что они живут в таком красивом, вдохновляющем месте», - отметила Юлия Саранова.

«С нетерпением ждем открытия набережной. Приходим каждый день смотреть, как идут строительные работы. Это будет не только место, где можно погулять с детьми, но и новая достопримечательность в городе», - сказала жительница города Ольга Черникова.

После осмотра набережной Игорь Руденя проследовал к строительной площадке храма Сорока севастийских мучеников. В последнее время работы по возведению храма заметно оживились, в настоящее время начата внутренняя отделка и наружная покраска, храм увенчан куполами, приобретены колокола. Пояснения к строительству давал Олег Шерышев, настоятель храма.

Постскриптум. В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу проектов - победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Работы ведутся в шести городах: Конакове, Бежецке, Калязине, Осташкове, Нелидове и Торопце. В 2021 году победителями конкурса признаны ещё пять городов Тверской области: Кашин, Кимры, Удомля, Вышний Волочёк и Ржев.

Фото: А. Зубов.

По информации пресс-службы

правительства Тверской области.