ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

В поселке Козлово запущена новая теплогенераторная. Старая, которая эксплуатировалась более 20 лет, пребывала практически в аварийном состоянии. Строительство новой, построенной по современному проекту «умной», управляемой по интернету с выходом на телефоны газовой автономной модульной теплогенераторной для детского сада п. Козлово профинансировано из бюджета Конаковского района. Монтажом и пусконаладкой занималась компания из Вышнего Волочка.

Жители поселка выражают благодарность главе Конаковского района Олегу Лобановскому за оперативное реагирование на аварийное состояние прежнего теплоисточника.

Воспитатель 2 младшей группы (возраст 3-4 года) № 3 Елена МИХАЙЛОВА: - С вводом новой теплогенераторной в группе стало значительно теплее по сравнению с прошлыми годами, детишкам стало комфортно играть и заниматься.

Светлана САНТАЛОВА, мама девочки 5 лет: - С запуском новой котельной не надо ребёнка одевать в тёплую одежду, чтобы находиться в группе. Стало очень комфортно и уютно. Спасибо большое главе района от родителей!

Фото: А. Соина.