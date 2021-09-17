РЕЗУЛЬТАТ ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

В поселке Редкино открыли спортивную

площадку, построенную по программе

поддержки местных инициатив (ППМИ).

На улице Правды поселка Редкино в выходные открыли спортивную площадку, построенную по программе поддержки местных инициатив. В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя правительства Тверской области Иван Егоров, глава Конаковского района Олег Лобановский, депутат Законодательного собрания Тверской области Константин Буевич, депутат Редкинского Совета депутатов Роман Щеглов, глава посёлка Редкино Сергей Орлов, представители предприятий и организаций посёлка, оказавших финансовую помощь в реализации этого проекта, и председатель инициативной группы жителей Наталья Косарева.

Конаковские баскетболисты не могли пропустить такое событие и приняли участие в торжественном мероприятии районным турниром по баскетболу. Его открыли юные баскетболисты из п. Редкино, г. Конаково и п. Озерки. Далее прошли состязания по стритболу среди юношеских и мужских команд. Организация и судейство соревнований прошло под руководством Е. Корченко при поддержке тренера С. Березникова и судей А. Березникова и И. Кудрявцева. Первой стала конаковская команда «Олимп», в стритболе лучшими показали себя также конаковские юноши (команда «Олимп-1») и мужчины (команда «КЭК»).

Фото: В. Шанцев,

С. Березников.