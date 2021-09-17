ОБРАЗОВАНИЕ

Имя на Доске почета района

В КАНУН ДНЯ УЧИТЕЛЯ

Всего через каких-нибудь десять дней педагоги Конаковского района в очередной раз отметят свой профессиональный праздник. Будет торжественный вечер, на котором опять станут чествовать лучших. Но, по нашему убеждению, профессия учителя, педагога – это настоящее призвание. Случайных людей здесь нет. Ведь не ради денег и прочих материальных благ идут люди в учителя и тренеры, воспитатели и наставники молодых. Здесь все достойны славы и почета, даже самые молодые, у которых педагогический стаж только начинается.

Но сегодня мы расскажем про уже опытных педагогов, чьи имена, наверное, знакомы очень и очень многим. Именно за опыт и прекрасные результаты удостоены они чести, чтобы их портреты были помещены на Доску почета «Лучшие люди Конаковского района».

ЗАВУЧ...



Наталия Ивановна ЧЕРНЫШОВА работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в МБОУ СОШ № 3 г. Конаково. Она трудится с 1998 года, является учителем географии и биологии, имеет высшую квалификационную категорию, а с 2010 года совмещает должность заместителя директора по УВР.

Она высокопрофессиональный педагог, в совершенстве владеющий методикой обучения географии, обладает знаниями достижений науки в области образования и современных педагогических технологий: разноуровневого обучения, личностно ориентированного обучения, информационно-коммуникационных технологий.

Уроки, проводимые Наталией Ивановной, имеют высокий научно-методический уровень преподавания. Для проведения уроков она использует электронные учебники, цифровые образовательные ресурсы, самостоятельно разрабатывает обучающие презентации. Целенаправленно и последовательно ведет работу по разностороннему обучению школьников. Ею разработаны блоки дидактических материалов к урокам географии и биологии по различным темам от 6 по 11 класс. Учитель делает акцент на практико ориентированное изучение географии и биологии, осуществляя связь преподавания с жизнью, использует элементы здоровьесберегающих технологий, дифференцированно решая педагогические задачи с учениками, отличающимися по уровню развития способностей, состоянию здоровья. На основе этих методик ежегодно дает открытые уроки для коллег.

Ее выпускники демонстрируют прочные знания по окончании школы, что подтверждается результатами ЕГЭ на протяжении нескольких лет. Они продолжают обучение в престижных вузах Москвы, Твери, Дубны. С 2017 года в школе открыт профильный химико-биологический класс, более трети ее выпускников выбрали ЕГЭ по биологии, средний балл по биологии на протяжении нескольких лег в этой школе выше среднерегионального. Также учащиеся Наталии Ивановны ежегодно успешно участвуют в муниципальном этапе олимпиады по биологии и географии, становясь победителями и успешно выступая на региональном этапе в Твери.

Являясь руководителем районного методического объединения учителей географии, Наталья Чернышова делится своим опытом с коллегами, проводя открытые уроки для аудитории различного уровня на муниципальном уровне. Она победитель муниципального конкурса «Учитель года-2007» и «Мой лучший урок-2019». В коллективе учителей, учащихся и родителей пользуется заслуженным уважением и авторитетом.

Награждена Почетными грамотами управления образования администрации Конаковского района, министерства образования Тверской области, Почетной грамотой Министерства образования и науки России. В 2020 году ей присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

...И ДИРЕКТОР



Спортивной школой «ДЮСШ единоборств Конаковского района» на протяжении многих лет руководит Александр Александрович СУДАРИКОВ - сильный, грамотный, требовательный руководитель с огромным управленческим и спортивным опытом. Он обладает большим запасом профессиональных знаний и очень умело анализирует деятельность школы, легко выявляет наиболее значимые проблемы и находит эффективные, рациональные пути их решения. У такого лидера достаточно авторитета, чтобы поддерживать в коллективе рабочую, профессиональную и дружественную атмосферу.

Родился Александр Александрович Судариков в г. Конаково. Закончил среднюю школу № 6 и поступил в Конаковский энергетический техникум. Затем в 1999 году успешно окончил Московский государственный открытый университет. С 10 лет занимается борьбой дзюдо и самбо в Конакове. С 1993 года начал работу тренера-преподавателя, в 2000 году был назначен заместителем директора по учебной работе, а в 2005 году становится директором Конаковской СДЮСШОР (с 2017 года – «ДЮСШ единоборств Конаковского района»).

И по сей день он продолжает подготовку спортсменов, представляющих серьезную конкуренцию ведущим спортсменам из разных уголков России и мира. В настоящее время он тренер-преподаватель высшей категории, награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта» и имеет звание «Почётный работник физкультуры, спорта и туризма Тверской области». Кроме того, Александр Александрович является судьей по самбо международной категории и стабильно приглашается на официальные соревнования в качестве главного судьи, имея солидный авторитет в судейской коллегии. С 2020 года назначен старшим тренером сборной команды России по джиу-джитсу.

Благодаря Александру Сударикову в «ДЮСШ единоборств» сложилась серьезная система подготовки спортсменов по самбо, дзюдо и джиу-джитсу, тем самым отмечаются многочисленные победы на соревнованиях самого высокого уровня, что, безусловно, повышает имидж нашей страны, области и района. Появилась реальная мотивация спортсменов к серьезной работе на тренировках, воспитание ответственности, усидчивости, патриотизма, волевых качеств, а также наблюдается стабильный отбор наших ведущих спортсменов в сборные команды России.

Под его руководством на базе спортивной школы стали организовываться и проводиться первенства и чемпионаты России, соревнования всероссийского и областного уровней, всероссийские семинары судей по джиу-джитсу. Все соревнования проходят на высоком организационном уровне. Благодаря усилиям и плодотворной работе руководителя спортсмены и тренеры «ДЮСШ единоборств» получают возможность приобретения международного соревновательного опыта, прохождения психологической адаптации к условиям борьбы на огромных международных спортивных аренах, таких, как Олимпийский стадион Греции, спортивная арена «Шальке 04» в Германии и др. Многое сделано им по созданию и укреплению в спортивной школе материально-технической базы.

МБУ ДО «ДЮСШ единоборств Конаковского района» приглашает желающих заниматься борьбой самбо, дзюдо, джиу-джитсу по нескольким адресам. Сама школа расположена в г. Конаково на ул. Баскакова, д. 20-А (ФОК). Филиалы расположены в средней школе № 6 г. Конаково, а также в школах с. Селихово и д. Вахонино). Школа принимает всех желающих от 6 до 18 лет заниматься единоборствами - самбо, дзюдо, джиу-джитсу.