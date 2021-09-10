В Правительстве Тверской области обсудили развитие особой экономической зоны «Завидово»

23 сентября на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, были рассмотрены вопросы перевода земель из одной категории в другую для реализации инвестиционных проектов.

В том числе обсуждались изменения в проект планировки территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе, где планируется строительство семейного центра спортивных и водных развлечений, детского парка, конгресс-центра, яхт-клуба, четырёх отелей и горнолыжного склона. Предполагаемый объём инвестиций – свыше 26 млрд рублей.

На данный момент ведется проектирование объектов, строительные работы планируется начать с 2022 года. Запустить комплекс предполагается в 2025 году.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе.

В настоящее время на территории ОЭЗ осуществляют хозяйственную деятельность три резидента: ООО «Аэропорт «Завидово», ООО «Территория Завидово», ООО «Меркурий» с проектами строительства аэротуристического, многофункционального гостиничного комплексов и оздоровительного комплекса «Zavidovo Spa Village».

Благодаря привлечению федеральных средств создана дорога к гостиничному комплексу, реконструирован подъезд к поселку Шоша. Сооружен водозаборный узел со станцией водоподготовки, пешеходный мост через реку Дойбицу, который соединил два берега реки, где расположен курорт Завидово.

Сейчас идет строительство комплекса инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша. Создается транспортно-пересадочный узел с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, позволяющий объединить автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. Завершающий этап проекта – строительство железной дороги до ТПУ «Завидово».

После ввода пассажирский речной порт в Завидово будет иметь три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2000 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области