«Я буду тем депутатом, который вас не подведёт». Юлия Саранова поблагодарила избирателей Верхневолжья за поддержку

Руководитель регионального добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова, избранная на выборах-2021 депутатом Государственной Думы РФ по Тверскому округу №179, поблагодарила за поддержку жителей Твери и области.

«Я от всего сердца благодарю каждого, кто поверил в меня и отдал свой голос в мою поддержку. Вы оказали мне огромное доверие, и я сделаю всё, чтобы его оправдать. Я буду тем депутатом, который вас не подведёт и всегда буду оставаться на связи. Перед нами много задач. Уверена, что вместе нам удастся их выполнить!», - отметила Юлия Саранова.

Юлия Саранова победила на выборах в Госдуму по 179-му Тверскому избирательному округу, набрав 30,91% голосов.