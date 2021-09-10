Игорь Руденя обозначил основные направления работы регионального Правительства и обновленного депутатского корпуса областного парламента

23 сентября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с избранными депутатами Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва. Глава региона обозначил основные направления совместной работы исполнительной и законодательной власти на ближайшие пять лет.

Губернатор отметил, что приоритеты работы определены национальными целями развития Российской Федерации. Это сбережение народа, рост благополучия, самореализация и развитие талантов жителей, поддержка семей, предпринимательства.

«У нас два основных фактора устойчивости развития региона – это традиционная многодетная семья и уважение к человеку труда. Важно, чтобы законотворческая работа была синхронизирована с реализацией Стратегии развития Тверской области до 2026 года, подготовленной при участии ведущих экспертов и с учётом предложений жителей. Она предусматривает рост экономики и модернизацию социальной сферы. И конечно, должны быть укреплены лидерские позиции нашего региона в рейтинге субъектов Центрального федерального округа», - подчеркнул Игорь Руденя.

Ключевой задачей, по словам Губернатора, является рост численности коренного населения Верхневолжья.

«Тверская область должна стать той территорией, с которой наши жители, и в первую очередь наша молодёжь, будут связывать своё будущее и будущее своих детей. Если наша молодёжь остаётся в регионе, создаёт семьи, воспитывает детей – это лучший результат работы Правительства, Губернатора и депутатов всех уровней», - сказал глава региона.

На достижение этого результата направлена системная работа по созданию рабочих мест, формированию комфортной среды в городах и других населённых пунктах, современной образовательной и медицинской инфраструктуры, развитию культурной и общественной жизни. В регионе сформированы комплексные меры поддержки семей.

Первостепенное значение для улучшения демографии имеет развитие медицины. По мнению главы региона, работа законодательной и исполнительной власти должна обеспечить масштабную реновацию учреждений здравоохранения на местах, формирование областного медицинского кластера в Твери, куда войдет построенная Детская областная клиническая больница. Также планируется создание системы подготовки и привлечения медицинских кадров в регион с их закреплением за государственными учреждениями здравоохранения.

Игорь Руденя обозначил - депутатский контроль необходим при реализации программ газификации, формирования комфортной городской среды, в вопросах развития инфраструктуры региона, культуры, спорта, поддержки старшего поколения и молодёжи.

Кроме того, требуется развитие законодательной базы для повышения эффективности управления консолидированными активами в коммунальной сфере, модернизации теплоэнергетического комплекса, электросетевого хозяйства, систем водоснабжения и водоотведения.

Отдельно Игорь Руденя остановился на приведении в нормативное состояние дорожной сети. Сейчас в Верхневолжье отремонтирована значительная часть дорог регионального значения. В ближайшие годы внимание будет уделено ремонту межмуниципальных дорог 2 и 3 классов. По словам Губернатора, депутатский корпус должен совместно с главами муниципалитетов участвовать в подготовке заявок для включения объектов в программы дорожных работ.

В сфере образования и культуры важные совместные задачи – комплексное развитие системы воспитания подрастающего поколения, где основой должно быть уважение к истории родного края.

Состав областного парламента по результатам выборов, прошедших в регионе с 17 по 19 сентября, существенно обновился: там будут работать как опытные парламентарии, так и те, кто впервые получит депутатское удостоверение. В новый состав Законодательного Собрания вошли представители пяти политических партий: «Единой России», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливой России», «Партии Пенсионеров».

«Правительство региона готово сотрудничать со всеми конструктивными политическими силами, рассматривать предложения, направленные на развитие региона. Желаю, чтобы по прошествии пяти лет мы с вами показали конкретные результаты нашей совместной работы», - подытожил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области