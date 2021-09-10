Губернатор Игорь Руденя поблагодарил депутатов шестого созыва Законодательного Собрания Тверской области за совместную пятилетнюю работу

23 сентября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с депутатами Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, завершающего свою работу. По итогам голосования жителей Верхневолжья, которое проходило с 17 по 19 сентября, будет сформирован новый состав регионального парламента.

«В первую очередь хочу поблагодарить представителей всех фракций, депутатов всех партий за конструктивную, слаженную работу, за высокую ответственность, которую вы проявили при решении областных и федеральных задач. Все эти годы для депутатского корпуса и для Правительства Тверской области в центре внимания был и остается человек. Благодаря этому развивается регион», – подчеркнул Игорь Руденя.

Особо Губернатор отметил вклад в слаженную и эффективную работу депутатского корпуса председателя Законодательного Собрания шестого созыва Сергея Голубева.

«Губернатор Тверской области, Правительство региона конструктивно взаимодействовали с региональным парламентом, – сказал Сергей Голубев. – Успешно и оперативно решались вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Глава региона инициировал ряд законопроектов, что позволило увеличить социальную поддержку, семей, многодетных родителей. Обеспечена база для дальнейшего развития региона».

Всего за прошедшие пять лет депутаты Законодательного Собрания шестого созыва приняли 462 закона. В соответствии с Указами Президента России Владимира Путина о национальных целях развития страны, региональным парламентом была оперативно принята необходимая правовая база для обеспечения эффективной реализации в регионе национальных проектов.

Благодаря скоординированной работе исполнительной и законодательной власти в Верхневолжье существенно расширен комплекс мер, направленных на поддержку многодетных и молодых семей. Это льготы по оплате коммунальных услуг, предоставление бесплатной школьной формы, сертификатов на приобретение автомобиля, освобождение от транспортного налога, подарочные наборы для новорождённых. Введена социальная выплата для решения жилищного вопроса при рождении детей.

Система поддержки семьи дала результаты: активно растет число многодетных семей. По сравнению с 2016-м годом их количество увеличилось на 40%. Сейчас в регионе насчитывается почти 14 тысяч семей, воспитывающих троих и более детей.

Также в центре внимания остается забота о старшем поколении. В 2019 году принят закон, устанавливающий статус и меры поддержки детей войны в Тверской области. Увеличены и расширены меры поддержки для участников и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий.

Приняты решения по сохранению памяти о героической истории тверской земли, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи. В 2016 году областным законом учреждено почётное звание «Город воинской доблести», которое присвоено городам Зубцов и Белый.

Решались задачи экономического и инфраструктурного развития Тверской области. Сформировано современное региональное законодательство о поддержке инвестиционной деятельности. Инвесторы, приходящие в регион с новыми проектами, и руководители действующих предприятий могут рассчитывать на комплексные льготы и необходимую инфраструктуру.

За счет уже принятых мер планируется в ближайшие пять лет увеличить объем привлеченных в Тверскую область инвестиций практически в два раза – до 119 млрд рублей, создать порядка 16 тысяч рабочих мест.

Тверская область в числе первых регионов страны приступила к реализации поручения главы государства по модернизации системы общественного транспорта. При поддержке Законодательного Собрания в регионе внедряется новая модель пассажирских перевозок. Она успешно работает в Тверской, Ржевской и Кимрской агломерациях, Зубцовском и Старицком районах.

Усовершенствовано региональное законодательство в сфере обращения с отходами. В Тверской области законодательно установлен запрет на ввоз в регион отходов из других субъектов Российской Федерации.

Отдельные слова благодарности Игорь Руденя адресовал парламентариям за работу в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Своевременно были приняты и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на поддержку жителей и экономики. Это позволило в кратчайшие сроки мобилизовать систему здравоохранения, обеспечить стабильную работу предприятий, сохранить трудовые коллективы, помочь в непростой ситуации семьям с детьми, поддержать медицинских работников.

«Мы ценим, что депутаты шестого созыва, представляющие разные политические партии, всегда действовали консолидировано, исходя из главного – интересов развития Верхневолжья и наших жителей. Такая работа заслуженно получила высокую оценку избирателей, которые на прошедших выборах многим из вас вновь доверили представлять свои интересы в региональном парламенте», – сказал Игорь Руденя в завершение встречи.

Пресс-служба Правительства Тверской области