Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 048 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 154 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 388 516 человек, за последние сутки – 1062 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 046 689, в том числе за последние сутки их проведено 4438.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 65 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 618 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 22 273

Конаковский район 4930

Ржев 3647

Вышневолоцкий городской округ 2914

Калининский район 2896

Кимры 2247

Торжок 2104

Кашинский городской округ 1634

Бологовский район 1399

Калязинский район 1381

Осташковский городской округ 1379

Бежецкий район 1356

Старицкий район 1319

Нелидовский городской округ 1228

Лихославльский район 1233

Максатихинский район 961

Торопецкий район 901

Западнодвинский муниципальный округ 874

Весьегонский муниципальный округ 846

Оленинский муниципальный округ 800

Рамешковский район 735

Торжокский район 681

Кувшиновский район 680

Зубцовский район 631

Андреапольский муниципальный округ 607

Спировский район 560

Ржевский район 540

Селижаровский муниципальный округ 517

Кимрский район 438

Сонковский район 430

ЗАТО Озёрный 415

Кесовогорский район 375

Краснохолмский муниципальный округ 340

Пеновский муниципальный округ 349

Сандовский муниципальный округ 334

Бельский район 303

Фировский район 300

Лесной муниципальный округ 214

Молоковский район 184

Жарковский район 166

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области