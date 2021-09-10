Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 58 048 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 154 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 388 516 человек, за последние сутки – 1062 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 046 689, в том числе за последние сутки их проведено 4438.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 65 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 618 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 22 273
Конаковский район 4930
Ржев 3647
Вышневолоцкий городской округ 2914
Калининский район 2896
Кимры 2247
Торжок 2104
Кашинский городской округ 1634
Бологовский район 1399
Калязинский район 1381
Осташковский городской округ 1379
Бежецкий район 1356
Старицкий район 1319
Нелидовский городской округ 1228
Лихославльский район 1233
Максатихинский район 961
Торопецкий район 901
Западнодвинский муниципальный округ 874
Весьегонский муниципальный округ 846
Оленинский муниципальный округ 800
Рамешковский район 735
Торжокский район 681
Кувшиновский район 680
Зубцовский район 631
Андреапольский муниципальный округ 607
Спировский район 560
Ржевский район 540
Селижаровский муниципальный округ 517
Кимрский район 438
Сонковский район 430
ЗАТО Озёрный 415
Кесовогорский район 375
Краснохолмский муниципальный округ 340
Пеновский муниципальный округ 349
Сандовский муниципальный округ 334
Бельский район 303
Фировский район 300
Лесной муниципальный округ 214
Молоковский район 184
Жарковский район 166
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области