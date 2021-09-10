Арт-отель «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области вошел в число победителей общероссийской премии АРХИWOOD-2021 в номинации «Современность». На ежегодном конкурсе, организованном Ростуризмом, отмечают лучшие архитектурные проекты из дерева.

Губернатор Игорь Руденя считает туризм одной из приоритетных отраслей экономики Верхневолжья. В области реализуются крупные проекты, развиваются действующие. Один из них – «Конаково Ривер Клаб» в Конаковском районе.

Свои проекты на конкурс АРХИWOOD-2021 представили авторы и владельцы загородных отелей, кемпингов, глэмпингов, построенных в России с 2009 по 2021 годы. Всего было подано 76 заявок из разных регионов России. Из них в шорт-лист вошли 20 проектов.

Профессиональное жюри премии АРХИWOOD-2021 дало высокую оценку арт-отелю «Конаково Ривер Клаб», построенному по уникальной технологии вертикального бруса Naturi. Она отличается энергоэффективностью, надежностью и экологичностью. Проект отеля был разработан архитектурным бюро «METAHOUSE» при участии архитектора Марка Каганского и других авторов.

В арт-отеле «Конаково Ривер Клаб» реализована концепция обособленного проживания группы отдыхающих с возможностью пользования всей инфраструктурой курорта. Создатели проекта сделали ставку на деревянный декор в отделке, используя сочетание различных пород дерева и способов обработки материала. Наибольшее внимание гостей привлекает «Лесной Пантеон» – группа деревянных скульптур.

Пресс-служба Правительства Тверской области