В областном Правительстве рассмотрели ход ремонта дорог, которые приводятся в порядок по обращениям жителей

Ход ремонта автодорог Тверской области рассмотрен на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Обсуждались объекты, по которым были даны поручения главы региона в ходе рабочих поездок в муниципальные образования, а также после обращения граждан.

Участники рассмотрели ход работ на дорогах в Твери, Лесном и Западнодвинском муниципальных округах, Удомельском и Нелидовском городских округах, Ржевском, Бежецком, Зубцовском, Максатихинском, Сонковском, Калязинском, Конаковском, Кесовогорском районах.

Игорь Руденя подчеркнул – на наиболее востребованных у жителей дорогах, а также важных для развития экономики, ремонт будет проведен в этом году.

В том числе, это направления от Вышнего Волочка до Пестово в Лесном муниципальном округе и Максатихинском районе, Дмитрова Гора – Федоровское в Калининском районе, улицы Спартака и Дарвина в Твери.

Остальные дороги будут поддерживаться в нормативном состоянии в рамках контрактов по текущему содержанию с последующим ремонтом.

Также на совещании рассмотрен ход реализации значимых проектов. В частности, ведется подготовка к строительству путепровода на улице Фрунзе в Твери.

В Тверской области благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2016 года объемы дорожного ремонта увеличились в 3,5 раза. Если в 2016 году приведено в порядок 155 км, то в план 2021 года вошло уже более 560 км трасс. В целом, с учетом планов текущего года, за последние пять лет приведено в нормативное состояние почти 2,5 тыс. км дорог. До 2026 года планируется увеличить темпы дорожных работ еще в два раза и отремонтировать в Тверской области более 4 тыс. км транспортных магистралей.

Пресс-служба Правительства Тверской области