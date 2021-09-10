В Торжке пройдет гастрономический фестиваль

В Торжке Тверской области 25 сентября состоится хлебный фестиваль «Хлебный Спас». Он начнется в 12.00 на городской площадке вокруг ресторана «Оникс» по адресу: улица Медниковых, дом 4.

Фестиваль «Хлебный спас» пройдёт в Торжке второй раз. В рамках программы состоятся кулинарные мастер-классы по изготовлению хлеба, калиток, печенья, уличной еды, а также ярмарка и выступления фольклорных и танцевальных коллективов.

С подробной информацией и с программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке: https://www.torzhok.me/bread-and-game.

Первый «Хлебный спас» успешно состоялся в 2019 году на поляне ручья Здоровец и набрал рекордное количество положительных отзывов от гостей и участников. Это был первый на Тверской земле фестиваль ремесленного хлеба.

Пресс-служба Правительства Тверской области