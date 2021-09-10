Школы Тверской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе цифровых образовательных практик

Стартовал приём заявок для участия во всероссийском конкурсе «Лучшие цифровые практики в школьном образовании». Он организован образовательной платформой «Дневник.ру» с целью поддержать учебные заведения и сотрудников, которые успешно и эффективно применяют информационные технологии в работе.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческий проект с рассказом о цифровых практиках, которые используют педагоги в школе. В презентации или видео важно отметить, как технологии помогают разнообразить учебный процесс и какую пользу приносят его участникам.

Подать заявку от школы может как один педагог, который ее представляет, так и творческая группа. Работы участников принимаются до 20 октября 2021 года через форму на сайте конкурса https://dnevnik.ru/ad/promo/digital_school.

По итогам полуфинала организаторы огласят шорт-лист лучших цифровых школ в регионах страны. В ноябре состоится онлайн-церемония награждения, в ходе которой объявят трех победителей всероссийского уровня и лауреата в специальной номинации по работе с платформой «Дневник.ру».

Пресс-служба Правительства Тверской области