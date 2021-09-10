Более 387 тысяч жителей Тверской области сделали прививку против коронавирусной инфекции

В Верхневолжье продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Кроме того, идет прививочная кампания от ОРВИ и гриппа. Специалисты обращают внимание – необходимо соблюдать интервал не менее 1 месяца между прививками против гриппа и иных инфекционных болезней, в том числе коронавируса.

В Верхневолжье на данный момент прививку сделали 387 454 человека, из них 134 757 человек – жители региона старше 60 лет. На утро 22 сентября запас вакцины составил более 162 тыс. комплектов. Ее количество постоянно пополняется.

Вакцинироваться можно в 56 пунктах, запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Без предварительной записи в Твери прививку можно сделать в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке.

Для вакцинации на предприятиях необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия для вызова мобильной бригады.

В Тверской области также проходит прививочная кампания от гриппа. В этом году в регионе, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, планируется привить не менее 60% жителей, или 665 тысяч человек. Особое внимание уделено охвату профилактическими прививками людей группы риска.

Вакцинация от гриппа организована в прививочных кабинетах медицинских организаций, выездные бригады работают в учреждениях образования и социального обеспечения, на системообразующих предприятиях и в труднодоступных населенных пунктах региона.

Учитывая, что иммунитет к гриппу формируется в течение не менее 14 дней после вакцинации, необходимо сделать прививку до середины октября 2021 года: таким образом возможно защитить себя в предстоящем эпидемическом сезоне от заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Кроме того, интервал между прививками против гриппа и иных инфекционных болезней, в том числе коронавирусной инфекции, должен составлять не менее 1 месяца.

Медики напоминают - наряду с вакцинацией следует неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию и использовать медицинские маски при посещении мест массового скопления людей.

При появлении первых признаков инфекционного заболевания следует воздержаться от посещения людных мест, остаться дома и обратиться за медицинской помощью, вызвав врача по месту жительства, либо обратившись в один из 12 работающих в Тверской области центров амбулаторной помощи. Записаться на прием в ЦАП можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области