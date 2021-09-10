В Тверской области увеличат размер стипендий и премий для молодых дарований

В Верхневолжье будет увеличен размер ежемесячных региональных стипендий и премий молодым дарованиям. Это касается стипендий и премий Губернатора Тверской области, стипендий имени С.Я. Лемешева и В.В. Андреева. Необходимый для этого объем финансирования обсудили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл глава региона Игорь Руденя.

Поручение о повышении размера ежемесячных выплат и усилении поддержки талантливых представителей молодого поколения было дано Игорем Руденей региональному Министерству культуры в июле этого года на одном из заседаний Правительства Тверской области.

«Развитие талантов – это труд, к этому необходимо прилагать усилия. Ребята, которые добиваются успехов, – молодцы, стараются, и мы должны мотивировать их не останавливаться на достигнутом», – подчеркнул тогда Игорь Руденя.

Размер ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области будет увеличен с 1100 рублей до 3500 рублей для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона; с 1500 рублей до 5000 рублей для студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Размер премии Губернатора Тверской области увеличен с 7500 рублей до 10 000 рублей.

Получателями стипендий и премий Губернатора Тверской области ежегодно становятся 110 молодых дарований Верхневолжья. Это обучающиеся в возрасте от 10 до 25 лет включительно, особо отличившиеся в учебе и добившиеся общественного признания, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.

Размер ежемесячных стипендий им.В.В. Андреева и С.Я. Лемешева увеличен с 3000 рублей до 5000 рублей для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей - для учеников детских школ искусств.

Ежегодно получателями стипендий С.Я Лемешева становятся 2 человека, стипендий В.В. Андреева – 10 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области