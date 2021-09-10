Губернатор Игорь Руденя поздравил труженицу тыла Александру Андреевну Звейник со 100-летним юбилеем

posted by Максим Малахов on ср, 09/22/2021 - 14:19

 

         22 сентября 100 лет исполнилось жительнице Вышнего Волочка,  ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Андреевне Звейник. Слова благодарности ветерану за профессионализм и верность долгу выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Главным правилом Вашей жизни стал честный труд на благо Отечества. Следуя ему, Вы внесли свой вклад в победу над врагом, а в мирное время отдавали свои силы работе в самой гуманной сфере здравоохранения. Ваш оптимизм и преданность родной земле служат достойным примером для новых поколений», – отметил Игорь Руденя в поздравлении.

         В годы Великой Отечественной Войны Александра Андреевна участвовала в строительстве Кашаровского водного канала в Вышнем Волочке. В послевоенные годы продолжила работу по специальности – фельдшером.

         Александра Андреевна имеет ряд юбилейных наград, приуроченных к годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области