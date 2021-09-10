В Тверской области для спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли приобретут дополнительное оборудование и инвентарь

На укрепление материально-технической базы спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли из областного бюджета направят 1,7 млн рублей. Средства пойдут на приобретение оборудования и инвентаря для отделения гребли на байдарках и каноэ в поселке Радченко Конаковского района. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В Тверской области есть традиционные виды спорта. Гребля - один из них. Необходимо обеспечить условия для подготовки спортсменов», — считает глава региона.

Для отделения спортивной школы в Радченко приобретут гребные тренажёры для гребли на каноэ, каноэ-одиночку, две лодки каноэ-одиночки, спортивно развивающий комплекс с турниками, брусьями и наклонной скамьёй для пресса, сход-понтон для выхода на воду, блок для переодевания спортсменов в весенне-летний период.

Одним из результативных воспитанников отделения гребли на байдарках и каноэ в поселке Радченко является Думитру Ротару. В сентябре 2021 года он стал трёхкратным победителем Первенства мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет и 24 года, которое проходило в Монтемор-у-Велью (Португалия). Представитель Верхневолжья одержал победу в классе спортивных судов - каноэ двойка на дистанции 1000 и 500 метров, а также в классе спортивных судов - каноэ четвёрка на дистанции 500 метров.

Гребля на байдарках и каноэ является базовым и ведущим видом спорта в Тверской области, который развивается в регионе с 1953 года. Тверская гребная школа является одной из сильнейших в России, а ее воспитанники – многократные чемпионы России, Европы и мира.

В настоящее время в Твери продолжаются работы по строительству спортивного центра по видам гребли на реке Волга и многофункциональной гребной базы на реке Тверца. По завершении работ объекты станут базами для подготовки тверских спортсменов к соревнованиям различного уровня.

Пресс-служба Правительства Тверской области