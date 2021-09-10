Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 204 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 57 894 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 387 454 человека, за последние сутки – 1013 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 042 248, в том числе за последние сутки их проведено 4604.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 64 946 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 612 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 22 188
Конаковский район 4927
Ржев 3636
Вышневолоцкий городской округ 2897
Калининский район 2891
Кимры 2239
Торжок 2103
Кашинский городской округ 1633
Бологовский район 1399
Калязинский район 1381
Осташковский городской округ 1378
Бежецкий район 1355
Старицкий район 1313
Нелидовский городской округ 1222
Лихославльский район 1222
Максатихинский район 954
Торопецкий район 900
Западнодвинский муниципальный округ 874
Весьегонский муниципальный округ 846
Оленинский муниципальный округ 790
Рамешковский район 735
Торжокский район 678
Кувшиновский район 679
Зубцовский район 628
Андреапольский муниципальный округ 603
Спировский район 559
Ржевский район 538
Селижаровский муниципальный округ 517
Кимрский район 438
Сонковский район 430
ЗАТО Озёрный 415
Кесовогорский район 375
Краснохолмский муниципальный округ 339
Пеновский муниципальный округ 339
Сандовский муниципальный округ 327
Бельский район 301
Фировский район 300
Лесной муниципальный округ 214
Молоковский район 184
Жарковский район 166
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области