Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 204 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 57 894 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 387 454 человека, за последние сутки – 1013 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 042 248, в том числе за последние сутки их проведено 4604.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 64 946 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 612 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 22 188

Конаковский район 4927

Ржев 3636

Вышневолоцкий городской округ 2897

Калининский район 2891

Кимры 2239

Торжок 2103

Кашинский городской округ 1633

Бологовский район 1399

Калязинский район 1381

Осташковский городской округ 1378

Бежецкий район 1355

Старицкий район 1313

Нелидовский городской округ 1222

Лихославльский район 1222

Максатихинский район 954

Торопецкий район 900

Западнодвинский муниципальный округ 874

Весьегонский муниципальный округ 846

Оленинский муниципальный округ 790

Рамешковский район 735

Торжокский район 678

Кувшиновский район 679

Зубцовский район 628

Андреапольский муниципальный округ 603

Спировский район 559

Ржевский район 538

Селижаровский муниципальный округ 517

Кимрский район 438

Сонковский район 430

ЗАТО Озёрный 415

Кесовогорский район 375

Краснохолмский муниципальный округ 339

Пеновский муниципальный округ 339

Сандовский муниципальный округ 327

Бельский район 301

Фировский район 300

Лесной муниципальный округ 214

Молоковский район 184

Жарковский район 166

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области