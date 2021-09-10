После обращения жителей к Губернатору Игорю Рудене организовано беспересадочное транспортное сообщение от посёлка Изоплит до посёлка Редкино

В Конаковском районе Тверской области организовано прямое беспересадочное сообщение между больницей в посёлке Редкино с посёлками Озерки и Изоплит. С такой просьбой к Губернатору Игорю Рудене на личном приёме граждан 10 сентября обращалась местная жительница Наталья Шрайнер.

В посёлке Изоплит проживает более 1900 человек, в посёлке Озерки – 2300 жителей. Как рассказала тогда заявительница, прямых рейсов из этих населённых пунктов до больницы в Редкино нет, добраться можно только с пересадкой.

Глава региона подчеркнул: вопрос будет решён.

Беспересадочное сообщение от посёлков Озерки и Изоплит до Редкино в настоящий момент организовано путём изменения маршрута №125-р «Редкино».

В марте 2022 года на территории Конаковского района планируется внедрение новой модели пассажирских перевозок. При формировании маршрутной сети будут учтены пожелания жителей.

Транспортное обслуживание будет осуществляться по регулируемым тарифам с обязательным предоставлением льготного проезда. На линии выйдут комфортабельные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащённые системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. Сейчас новая модель пассажирских перевозок действует на территории Тверской, Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломераций.

В ближайшие пять лет в Верхневолжье будет сформирована разветвлённая система городского общественного транспорта. Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

Пресс-служба Правительства Тверской области